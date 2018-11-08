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Вице-президент США посетит Японию

Политика

Стороны обсудят КНДР и Китай

Вашингтон, 8 ноября 2018, 11:32 — REGNUM  Вице-президент США Майк Пенс на следующей неделе посетит с официальным визитом Японию, сообщает 8 ноября Associated Press.

Пенс проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и другими высокопоставленными чиновниками японского правительства. Визит планируется двухдневным.

Стороны обсудят ситуацию вокруг Северной Кореи, расширение влияния Китая, а также другие вопросы представляющие взаимный интерес.

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Военный альянс США и Японии
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