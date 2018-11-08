Сенатор США призывает «обезопасить» расследование Мюллера

Вашингтон, , 11:31 — REGNUM Министерство юстиции не должно защищать президента или продвигать его политические интересы, утверждает сенатор Пэтти Мюррей на своем сайте в официальном заявлении в связи с увольнением генерального прокурора США.

«Чрезвычайно беспокоит, что через несколько часов после того, как избирательные участки закрылись, и избиратели отстранили республиканцев от полного контроля правительства, президент Трамп (Дональд Трамп) вытеснил генерального прокурора США и установил одного из своих лоялистов, который публично критиковал расследование Мюллера (спецпрокурор США Роберт Мюллер)», — заявила сенатор.

По ее мнению, «министерство юстиции никогда не должно защищать президента или продвигать его политические интересы», поэтому она настоятельно призывает руководство страны дать понять американской общественности, что расследование Мюллера никоим образом не будет скомпрометировано или подорвано:

«Я настоятельно призываю лидера большинства в Сенате Макконнелла немедленно назначить голосование по двухпартийному законодапроекту, чтобы защитить это расследование от дальнейшего политического давления. Крайне важно обеспечить, чтобы специальный совет имел возможность следить за фактами ведущегося расследования, к чему бы эти факты ни привели».

Как стало известно ранее, добровольный уход Джеффа Сешнса с поста генпрокурора произошел в день подведения итогов состоявшихся выборов в Конгресс США. Исполняющим обязанности генпрокурора назначен Мэттью Уитакер.