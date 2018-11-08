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Сеул: Пхеньян отменил встречу с главой МИД США

Политика

Причина не названа

Сеул, 8 ноября 2018, 11:11 — REGNUM  Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва заявила, что встреча между госсекретарем США Майком Помпео и его северокорейским коллегой Ли Хон Еном, была отменена по инициативе Пхеньяна, сообщает 8 ноября Associated Press.

Отмененная встреча должна была быть посвящена вопросу ядерного разоружения Северной Кореи, а также организации второго саммита между президентом США Дональдом Трампом и главой КНДР Ким Чен Ыном.

Напомним, с начала 2018 года отношения между Северной Кореей и Южной Кореей, а также Соединенными Штатами значительно улучшились, итогом стали исторические саммиты между высшим руководством стран полуострова.

Дальнейшие переговоры привели к тому, что Ким Чен Ын провел встречу с главой Белого дома, стороны договорились и дальше продолжать переговоры для деэскалации напряженности в регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: вторая встреча с Ким Чен Ыном может состояться в 2019 году

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Северная Корея: внутренняя и внешняя политика
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