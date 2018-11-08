Петербург назвали самым «протестным» регионом России

Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM Санкт-Петербург оказался лидером по количеству различных протестных акций за истекшие месяцы 2018 года. При этом большинство таких акций были организованы не политическими структурами, а силами инициативных групп — например, обманутых дольщиков, вкладчиков, местных общественных активистов, выступающих за решение той или иной проблемы.

Протестную активность в масштабах страны проанализировал Центр экономических и политических реформ (ЦЭПР) в своем докладе «Рост протестной активности в России», сообщает 8 ноября РБК.

Вслед за Северной столицей по числу протестов лидируют Краснодарский край, Ростовская, Саратовская, Московская, Оренбургская, Челябинская, Свердловская, Волгоградская области и город Москва. А меньше всего протестная активность в текущем году — в Чеченской республике.

Санкт-Петербург оказался в лидерах благодаря гражданской активности горожан и недостаточному взаимодействию региональной власти и гражданского общества, считает политолог Ростислав Туровский. По его мнению, из этого необходимо сделать выводы новому руководству города, иначе ситуация будет иметь политические последствия.

Всего же в РФ эксперты насчитали в 2018 году 2526 акций, что в 2,8 раза больше, чем за такой же период 2017 года.

Как отмечает ИА REGNUM, в Петербурге в текущем году наиболее заметными были выступления дольщиков проблемных жилых комплексов, а также граждан, выступающих за сохранение зеленых зон и против уплотнительной застройки. Начиная с лета, основные протесты были сосредоточены вокруг темы повышения пенсионного возраста. Несколько таких акций завершились массовыми задержаниями их участников, что вызвало резкую критику в адрес городских властей.