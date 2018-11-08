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В Крыму назвали «бредовым» украинский закон о границе

Политика

Украина, завидуя туристическому успеху Крыма, надеется блокировать поток путешественников, однако потерпит неудачу

Симферополь, 8 ноября 2018, 11:03 — REGNUM  Новый украинский закон, вводящий уголовную ответственность за незаконное пересечение границы, направлен против развития туризма в Крыму. Однако эта попытка обречена на провал, заявил глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Подписанный Порошенко закон — очередная бредовая попытка Киева помешать развитию туризма в Крыму. Украина, завидуя туристическому успеху Крыма, надеется блокировать поток путешественников, однако потерпит неудачу.

«Этим законом к нам туристический поток они не сократят, а вот к себе однозначно», — сказал Черняк РИА Новости.

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Раньше туристы, в том числе российские, посещали Киев и Одессу, однако теперь они не захотят ехать на Украину. Этот закон поставит крест на развитии бизнеса между странами, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Верховная рада приняла закон об уголовной ответственности за пересечение границы для лиц с гражданством «государства-агрессора». Президент Украины Петр Порошенко подписал закон 7 ноября.

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