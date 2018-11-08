Пенсионер из Нидерландов требует его юридически «омолодить»

Амстердам, , 10:59 — REGNUM Голландский пенсионер Эмиль Рателбанд, у которого¸ по его словам, тело 45-летнего, потребовал в суде снизить его возраст для повышения успеха в работе и отношениях с женщинами, сообщает британский телеканал Sky News.

Рателбанд надеется, что сможет изменить свою дату рождения с 11 марта 1949 на 11 марта 1969 года. Он утверждает, что раз трансгендеры могут юридически изменить свой пол, в таком случае у него должна быть возможность сделать то же самое со своим возрастом.

По словам гуру в области личностного роста, который называет себя «молодым богом», он выдвигает иск против местных властей, которые отказались изменять дату его рождения.

«Можно изменить свое имя. Можно изменить свой гендер», — подчеркнул он.

«Почему же не возраст? Ни в какой другой области человек не испытывает такую дискриминацию как в плане возраста», — заявил он в интервью изданию De Telegraaf.

Рателбанд указывает, что его юридический возраст мешает его карьерным возможностям, а также личной жизни. Его иск будет рассматриваться в Армене, провинции Гелдерланд. О своем решении суд должен будет сообщить в течение четырех недель.