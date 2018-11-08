Шурчанов прокомментировал своё уголовное преследование в Чувашии

Чебоксары, , 10:54 — REGNUM В Чувашии 21 ноября в Ленинском районном суде Чебоксар состоится очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении депутата Чебоксарского горсобрания Алексея Шурчанова, сына лидера чувашских коммунистов, депутата Госдумы Валентина Шурчанова. Его обвиняют в коммерческом подкупе при формировании списка кандидатов от партии на местных выборах. Алексей Шурчанов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что предъявленное ему обвинение — «полная чушь и глупость».

Согласно картотеке Ленинского райсуда Чебоксар, уголовное дело поступило 8 августа 2018 года. Алексею Шурчанову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). 16 августа дело было возвращено прокурору в связи с тем, что «обвинительное заключение (обв. акт) составлено с нарушением требования Кодекса». Дело вернулось в районный суд 5 октября, заседания несколько раз откладывались, очередное рассмотрение назначено на 21 ноября.

По словам Алексея Шурчанова, ему инкриминируют преступление, якобы совершённое в 2015 году.

«Инкриминируют, что я был секретарем чувашского рескома КПРФ и совершил коммерческий подкуп: внёс в списки фамилию Нарышкина для того, чтобы он участвовал в выборах. Но это полная чушь», — говорит коммунист.

Он пояснил, что на тот момент «секретарем чувашского рескома КПРФ не был», «был просто членом партии, руководящих постов в чувашском рескоме КПРФ не занимал».

"Кроме того, есть письмо, которое было написано руководителем следственного комитета в адрес Зюганова. Председатель ЦК КПРФ ответил, что никакие инструкции я не нарушал. Это раз. А во-вторых, списки кандидатов вносит не Шурчанов, Иванов или Петров, а вносит конференция. Причём конференция это делает путём тайного голосования за кандидатов. Были опрошены 63 делегата конференции, которые заявили, что никто их не подкупал, никаких денег им не предлагал, никто не давил, никто не просил их поддерживать или не поддерживать Нарышкина», — говорит Алексей Шурчанов.

«Говорить о каком-то коммерческом подкупе — полная глупость. И я как законопослушный гражданин могу сказать, что суд должен во всём разобраться», — сказал парламентарий.

Ранее Игорь Нарышкин обратился в следственные органы с заявлением о хищении депутатом 547 тыс. рублей за включение его в список КПРФ на выборах в Госсовет Чувашии, пишет «Коммерсант».

Отметим, что в настоящее время Алексей Шурчанов занимает пост секретаря чувашского рескома КПРФ.