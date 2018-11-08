Председатель скандальной воронежской ТИК ушел в отставку

Воронеж, , 10:52 — REGNUM Председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Ленинского района Воронежа Владимир Матвеев, получившей скандальную известность после выборов в Государственную думу в сентябре 2016 года, ушел с поста по собственной инициативе и в связи с достижением пенсионного возраста.

Как сообщает ИА REGNUM, решение о досрочном освобождении Матвеева от должности председателя территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Воронежа размещено на сайте областной избирательной комиссии. Должность он, как следует из документа, оставил 31 октября. Как уточняет газета «Коммерсантъ-Черноземье» со ссылкой на председателя областной избирательной комиссии Сергея Канищева, Матвеев ушел по собственной инициативе, кроме того, он достиг пенсионного возраста.

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ЦИК предложила председателю Воронежского облизбиркома покинуть свой пост

Владимир Матвеев возглавлял Ленинский ТИК в том числе в период выборов в Государственную думу в 2016 году. Тогда выяснилось, что местному отделению «Справедливой России» приписали четыре тысячи голосов избирателей по двум округам на территории Приднестровья (они были прикреплены к Воронежской области). И именно главу ТИК, а также сотрудницу, которая вводила данные в систему ГАС «Выборы» в облизбиркоме пытались сделать виновными в «ошибке». Матвеева предлагали уволить. Однако уйти в итоге пришлось председателю областной избирательной комиссии Владимиру Селянину.

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