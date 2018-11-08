Трамп ставит под угрозу будущее «нашей демократии» — конгрессмен

Вашингтон, , 10:52 — REGNUM Увольнение генерального прокурора США имеет непосредственное отношение к делу о «российском вмешательстве» в американские выборы, уверена конгрессмен Лоис Франкел. В своем твиттере 8 ноября политик пишет:

«Увольняя Джеффа Сешнса, Трамп ставит под угрозу будущее нашей демократии и препятствует расследованию Мюллера. Конгресс должен действовать немедленно, чтобы защитить расследование российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Америка заслуживает правды».

Как сообщало ИА REGNUM, перед Белым домом прошел митинг в защиту Джеффа Сешнса. На видеосъемке местных СМИ с мероприятия можно увидеть, что протестующие использовали плакаты с надписями «Защитите Мюллера», «Трамп — диктатор» и другими.