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Трамп ставит под угрозу будущее «нашей демократии» — конгрессмен

Политика

Уже на следующий день после выборов президент США Дональд Трамп сделал очередной разозливший его противников шаг

Вашингтон, 8 ноября 2018, 10:52 — REGNUM  Увольнение генерального прокурора США имеет непосредственное отношение к делу о «российском вмешательстве» в американские выборы, уверена конгрессмен Лоис Франкел. В своем твиттере 8 ноября политик пишет:

«Увольняя Джеффа Сешнса, Трамп ставит под угрозу будущее нашей демократии и препятствует расследованию Мюллера. Конгресс должен действовать немедленно, чтобы защитить расследование российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Америка заслуживает правды».

Как сообщало ИА REGNUM, перед Белым домом прошел митинг в защиту Джеффа Сешнса. На видеосъемке местных СМИ с мероприятия можно увидеть, что протестующие использовали плакаты с надписями «Защитите Мюллера», «Трамп — диктатор» и другими.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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