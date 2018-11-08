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Польша остается главным получателем финансирования из бюджета ЕС

Политика

Германия сокращает свой вклад, но продолжает лидировать в списке главных «спонсоров»

Варшава, 8 ноября 2018, 10:46 — REGNUM  Польша остается крупнейшим получателем средств из общей кассы Европейского союза (ЕС) в последние годы. В 2017 году она получила €8,57 млрд — на €1,44 млрд больше, чем годом ранее. Об этом пишет австрийская газета Heute 8 ноября.

За Польшей в списке расположились Греция (€3,74 млрд), Румыния (€3,38 млрд), Венгрия (€3,14 млрд), Чехия (€2,48 млрд) и Португалия (€2,44 млрд). При этом средства, получаемые этими странами, за исключением Португалии, сократились в сравнении с 2016 годом.

Германия продолжает быть главным донором для общего европейского бюджета. В 2017 году она внесла €10,68 млрд. Это на €2,27 млрд меньше, чем в 2016 году. Далее следуют Великобритания (€5,35 млрд), Франция (€4,57 млрд) и Италия (€3,58 млрд).

Напомним, периодически в странах Западной Европы и Европейской комиссии звучат призывы сократить финансирование Польши и Венгрии из-за проводимой этими государствами политики, противоречащей «демократическим ценностям» ЕС.

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Экономика Евросоюза
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