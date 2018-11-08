В Госдуме просят СКР довести проверку деятельности Глацких до конца

Москва, , 10:37 — REGNUM Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) просит Следственный комитет провести проверку в отношении департамента молодежной политики Свердловской области, несмотря на то, что соответственное сообщение исчезло с сайтов регионального управления СК и СКР, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

«СКР сказал о том, что будет проверять все растраты департамента молодежной политике Свердловской области. Прошел день ‑ и вдруг это сообщение с информационных ресурсов СК Свердловской области пропадает. Я обращаюсь к Следственному комитету, если вы сказали, что вы будете проверять, как 131 млн рублей, выделенный на молодежную политику в Свердловской области, потратили на 800 человек в итоге по 150 тыс. рублей за смену на одного человека. Я считаю, что не надо отходить от таких слов и дальше такие расследования проводить», — сказал Власов в ходе пленарного заседания Госдумы.

Также, по его словам, ситуация с Ольгой Глацких «интересна тем, что она ушла в отпуск и ее нельзя уволить».

Ольга Глацких оказалась в центре скандала после круглого стола в городе Кировграде. Тогда, отвечая на вопрос, она заявила, что государство молодым людям ничего не должно, а их родителей не просило рожать. Эта фраза вызвала широкий резонанс. За такое высказывание Ольгу Глацких раскритиковали в Госдуме, в Росмолодёжи. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал разобраться. 6 ноября на время служебной проверки её отстранили от должности директора департамента.

Накануне, 7 ноября, новости о проверке департамента молодёжной политики Свердловской области, который возглавляет прославившаяся на всю Россию своей фразой о «ненужности» молодёжи Ольга Глацких, убраны с сайтов СКР.

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