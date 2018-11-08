Для уничтожения США России «Авангард» не нужен – СМИ

Вашингтон, , 10:36 — REGNUM Чтобы в случае войны уничтожить Соединённые Штаты как государство, России будет достаточно лишь малой доли ракет, которыми страна обладает на сегодняшний день. Об этом пишет National Interest.

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По данным издания, у России примерно 528 баллистических ракет сухопутного и подводного базирования. В то время как Соединённые Штаты достаточной защитой от баллистических ракет не располагают.

«Пока что США лишь пытаются с ограниченным успехом создать потенциал для того, чтобы сбить несколько баллистических ракет, запущенных такой малой державой, как Северная Корея», — пишет издание.

При этом отмечается, что, несмотря на попытки разработать систему защиты от баллистических ракет Safeguard в 1960-х годах и программу Рейгана «Звездные войны» в 1980-х годах, ни один здравомыслящий человек не поверит, что даже в ближайшем будущем система противоракетной обороны будет способна остановить боеголовку, со скоростью в 20 раз выше скорости звука.

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«Другими словами, Россия тратит много денег на гиперзвуковые глиссадные бомбы и атомные суперторпеды, которые являются ответом на систему противоракетной обороны, которой просто не существует», — отмечают авторы статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть новых российских стратегических систем вооружения были представлены президентом РФ Владимиром Путиным 1 марта в ходе его послания Федеральному собранию. Это, в частности, межконтинентальная баллистическая ракета нового поколения «Сармат», авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», гиперзвуковой комплекс «Авангард».

Добавим, что гиперзвуковые планирующие боевые блоки стратегической ракетной системы «Авангард» способны идти к цели в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, совершая при этом манёвры по курсу и высоте. Эти характеристики позволяют преодолевать любую систему противоракетной обороны, включая перспективные комплексы ПРО. В марте 2018 года Минобороны сообщило о начале серийного производства ракетных комплексов «Авангард».

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