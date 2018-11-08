Перед Белым домом прошел митинг в защиту Джеффа Сешнса

Вашингтон, , 10:36 — REGNUM Группа протестующих провела 7 ноября митинг против отставки генерального прокурора США Джеффа Сешнса по требованию президента США Дональда Трампа, сообщает американское издание The Hill.

На видеосъемке местных СМИ с мероприятия можно увидеть, что протестующие использовали плакаты с надписями «Защитите Мюллера», «Трамп — диктатор» и другими. Мероприятие началось через несколько часов после того, как Сешнс заявил о своей отставке.

Напомним, исполняющим обязанности генпрокурора США Трамп назначил нынешнего руководителя аппарата Сешнса в минюсте США Мэттью Уитакер.