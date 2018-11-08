Глава МИД Турции впервые посетил Лаос

Вьентьян, , 10:40 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел встречу со своим коллегой из Лаоса Салэмсаем Коммаситом, сообщает 8 ноября Anadolu.

Глава внешнеполитического ведомства турецкой республики подчеркнул важность налаживания двусторонних отношений, что стало возможно благодаря открытию во Вьентьяне турецкого посольства.

Чавушоглу выразил соболезнования властям Лаоса в связи с недавним наводнением. Визит министра иностранных дел Турции стал первым в истории отношений между двумя государствами.

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