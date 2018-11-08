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Россия запросила обсуждение санкций против КНДР в Совбезе ООН

Политика

Обсуждение пройдет в закрытом режиме

Москва, 8 ноября 2018, 10:33 — REGNUM  Постоянное представительство РФ в Организации Объединенных Наций запросило на 8 ноября консультации в Совете Безопасности по вопросу санкций против Северной Кореи, заявил пресс-секретарь миссии Фёдор Стржижовский.

«Россия действительно запросила обсуждение темы северокорейских санкций», — цитирует РИА Новости Стржижовского.

По его словам, обсуждение пройдет в закрытом режиме.

Напомним, в октябре по итогам московской встречи замглавы МИД России Игоря Моргулова и его коллег из Китая и Северной Кореи Кун Сюанью и Цой Сон Хи дипломаты заявили, что санкции Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна нуждаются в пересмотре.

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