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Журналист лишился допуска в Белый дом после конфликта с Трампом

Политика

Трамп назвал Акосту грубым и ужасным человеком

Вашингтон, 8 ноября 2018, 10:38 — REGNUM  Постоянная аккредитация корреспондента CNN Джима Акосты приостановлена после его общения с Дональдом Трампом на пресс-конференции 7 ноября. Об этом написала 8 ноября в своем Twitter пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс.

В сообщении Сандерс говорится, что глава США приветствует острые вопросы в свой адрес и в адрес администрации, однако не намерен терпеть прикосновения журналиста к девушке-стажеру в Белом доме. Действие постоянной аккредитации для причастного к инциденту журналиста приостановлено до последующего уведомления.

Хотя имя Акосты не названо напрямую, из сообщения Сандерс ясно, что речь идет о нем.

Как сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции журналист настойчиво задавал Трампу вопросы о «караване мигрантов». После отказа главы США отвечать девушка-стажер попыталась отобрать у Акосты микрофон, однако он выхватил его обратно.

Трамп назвал журналиста грубым и ужасным человеком, которому не место на телеканале CNN.

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