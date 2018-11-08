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Один из лидеров австралийской оппозиции обвинен в домогательствах

Политика

Обвинения появились перед выборами

Один из лидеров австралийской оппозиции обвинен в домогательствах
Цитата из х/ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США
«Виновен!»

Канберра, 8 ноября 2018, 10:30 — REGNUM  Один из лидеров австралийской оппозиции Люк Фоули подвергся обвинению в сексуальном домогательстве, сообщает 8 ноября Reuters.

Обвинения в адрес лидера Лейбористской партии Нового Южного Уэльса были выдвинуты за четыре месяца до предстоящих выборов, что расценивается аналитиками как политический акт, а не стремление к справедливости.

Напомним, серия обвинений в домогательствах началась с истории голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в нескольких случаях сексуального домогательства.

После этого аналогичным обвинениям подверглось множество актеров, политиков и общественных деятелей. Как правило, данная информация всплывала на поверхность спустя многие годы и десятилетия после предполагаемого преступления.

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