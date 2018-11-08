Трамп рассказал, кого знает лучше — Путина или Си Цзиньпина

Вашингтон, , 10:25 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что у него с главами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином установлены хорошие отношения. Об этом глава Белого дома заявил на пресс-конференции по итогам прошедших промежуточных выборов в Конгресс США.

По словам американского лидера, председателя КНР он все же знает немного лучше, чем российского президента.

«Однако у меня с обоими очень хорошие отношения», — подчеркнул Трамп.

Также он напомнил, что летом текущего года у него состоялась замечательная встреча с Владимиром Путиным в Хельсинки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил, что встреча президентов России и США состоится не 11 ноября в Париже, а месяцем позже, на саммите «большой двадцатки» в Аргентине.

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