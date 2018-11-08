Финская церковь опровергла заявления Киева о поддержке автокефалии

Хельсинки, , 09:57 — REGNUM Представитель Финляндской православной церкви (ФПЦ) диакон Владимир Сократилин опроверг заявления киевских властей о поддержке автокефалии на Украине. Об этом сообщает 8 ноября РИА Новости.

По словам Сократилина, ФПЦ не делала никаких официальных заявлений об автокефалии на Украине.

«Официальная позиция: следим за развитием ситуации, молимся за сохранение мира и единства в Церкви», — цитирует агентство его слова.

Также священнослужитель подчеркнул, что прошедшая в столице Финляндии встреча украинского президента Петра Порошенко и предстоятеля ФПЦ архиепископа Льва носила неофициальный характер.

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Напомним, ранее в Киеве сообщили, что ФПЦ в лице своего архиепископа выступила за автокефалию неканонической украинской церковной структуры.

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