Министр обороны Индонезии: террористы — враги ислама

Джакарта, , 09:55 — REGNUM Министр обороны Индонезии Рямизард Рякуду подчеркнул, что террористы являются врагами ислама, а их действия не имеют ничего общего с традиционными учениями, сообщает Antaranews.

«Террористы — это не ислам, ислам не такой, они наносят ущерб исламу», — заявил министр обороны в своем выступлении на международной выставке Indo Defence Expo & Forum 2018 в рамках форума «Обеспечение региональной стабильности путем сотрудничества в борьбе с терроризмом».

По его словам, в настоящее время в Индонезии существуют две угрозы, а именно угроза терроризма и стихийных бедствий.

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Министр обороны заявил, что сегодня мы имеем дело с террористами третьего поколения. Сначала «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ударила по Западу. Второе поколение террористов — ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а третье — боевики, возвращающиеся из Сирии в Афганистан.

«Национальная полиция Индонезии и весь индонезийский народ должны объединиться, чтобы противостоять врагам», — призвал министр.

Напомним, Индонезия — самая многочисленная мусульманская страна в мире, более 80% жителей исповедуют ислам.