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Правительство Йемена обвинило хуситов в «террористических намерениях»

Политика

Повстанцы понесли серьезные потери, что может толкнуть их на этот путь

Сана, 8 ноября 2018, 09:38 — REGNUM  Правительство Йемена обвинило повстанцев-хуситов в наличии «террористических намерений», сообщает 8 ноября Al Arabia.

По мнению сторонников свергнутого президента Мансура Хади, хуситы, по причине больших потерь, могут перейти к террористической тактике ведения войны: взрывать правительственные здания и другие объекты инфраструктуры, в частности порт в городе Ходейда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер йеменских хуситов: мы никогда не сдадимся

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