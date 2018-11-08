Фридрих Мерц — фаворит для избирателей ХДС накануне смены лидера партии

Берлин, , 09:37 — REGNUM Большинство избирателей ведущей немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) хотели бы видеть в роли ее лидера политика Фридриха Мерца. Это следует из опроса сторонников партии, опубликованного по заказу издания Bild am Sonntag.

44% опрошенных отдают предпочтение Фридриху Мерцу, 39% — генеральному секретарю партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Лишь 9% поддерживают амбиции министра здравоохранения Йенса Шпана.

Также 54% сторонников ХДС сожалеют об уходе Ангелы Меркель с поста председателя партии, 46% — нет. Опрос был проведен институтом Emnid.

Как сообщало ИА REGNUM, новый председатель ХДС будет избран на съезде партии в первой половине декабря. Ангела Меркель возглавляла партию последние 18 лет.

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