СМИ второй день подряд «увольняют» прокурора Новосибирской области

Новосибирск, , 09:07 — REGNUM Новосибирские СМИ вот уже на протяжении двух дней «увольняют» прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева. Накануне, 7 ноября, ссылаясь на свои источники в Кремле, об этом сообщил сайт ПАСМИ. Остальные региональные СМИ тут же растиражировали эту информацию. Однако, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, официального подтверждения её пока не последовало — не появилась она 7 ноября ни на сайте Кремля, ни на официальном интернет-ресурсе прокуратуры.

Уже сегодня, 8 ноября, тему продолжили «НГС. Новости», ссылаясь на наличие в редакции копии указа от 6 ноября.

Но до сих пор ни на сайте Кремля, ни на официальном интернет-портале правовой информации, ни на сайте Генеральной прокуратуры России или регионального ведомства информации нет.

«Указ президента к нам не поступал в прокуратуру, связанный с отставкой или с отстранением от должности. Владимир Александрович находится в отпуске», — отмечают в региональной прокуратуре.

На время его отсутствия новосибирскую областную прокуратуру временно возглавляет управляющий Генпрокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе Владимир Токарев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября в прокуратуре Новосибирской области прошла комплексная проверка. Тогда же сообщалось, что прокурор региона Владимир Фалилеев, его первый заместитель Любовь Кузьменок, экс-заместитель прокурора области Андрей Турбин и сибирский окружной прокурор Владимир Токарев были срочно вызваны в Генпрокуратуру. Однако, Фалилеев, сославшись на отпуск, в Москву не явился. Тогда же многие региональные СМИ сообщали, что Владимир Фалилеев подал рапорт на увольнение.

Отметим, что Владимир Фалилеев был назначен прокурором Новосибирской области в мае 2015 года. До этого он возглавлял прокуратуру Забайкальского края, а ещё раньше — Читинской области.

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