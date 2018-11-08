Четверг, 8 Ноября 2018 года
09:53:39 МСК

Большинство жителей Германии хочет досрочной отставки Меркель — опрос

Политика

Положенный срок истекает осенью 2021 года

Большинство жителей Германии хочет досрочной отставки Меркель — опрос
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ангела Меркель

Берлин, 8 ноября 2018, 09:09 — REGNUM  Ангела Меркель должна досрочно уйти в отставку с поста канцлера Германии. Такого мнения придерживается большинство опрошенных по запросу издания Bild.

62,2% респондентов согласились с тем, что Меркель должна передать свои канцлерские полномочия будущему лидеру партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) в начале 2019 года. «Нет» ответили соответственно 37,8%.

В опросе, опубликованном 7 ноября, приняли участие 4 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре Ангела Меркель не будет переизбираться на пост председателя ХДС, однако останется канцлером до истечения положенного срока — до осени 2021 года.

За кресло председателя ХДС сражаются министр здравоохранения Йенс Шпан, генеральный секретарь партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и вернувшийся в политику после долгого отсутствия деятель ХДС Фридрих Мерц.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер партии ХСС Хорст Зеехофер опроверг слухи о своей скорой оставке

Читайте развитие сюжета: Фридрих Мерц — фаворит для избирателей ХДС накануне смены лидера партии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Германии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить