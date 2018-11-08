Британия призвала компании Индонезии принять участие в тендере

Джакарта, , 09:04 — REGNUM Британское правительство пригласило индонезийские компании, занимающиеся вопросами обороны и безопасности, принять участие в тендере, сообщает Antaranews.

«Мы активно призываем индонезийские компании принять участие в оборонной программе Великобритании», — заявил региональный директор департамента международной торговли оборонной и охранной организации Великобритании Алексис Хаммер на военно-промышленной выставке в Джакарте.

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По словам британского представителя, индонезийские компании могут зарегистрироваться и предлагать свои продукты, потому что Великобритания заинтересована в заключении контрактов с индонезийскими компаниями.

Напомним, в международной выставке Indo Defence Expo & Forum 2018 принимают участие 867 представителей из 60 стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии Юсуф Калла открыл международную выставку оборонной промышленности Indo Defense Expo & Forum 7 ноября 2018 года.

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