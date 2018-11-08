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Трамп призвал закрыть расследование дела о «вмешательстве РФ» в выборы

Политика

«Потому что это очень плохо для США»

Трамп призвал закрыть расследование дела о «вмешательстве РФ» в выборы
Иллюстрация: Kremlin.ru
Встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом. Хельсинки. 2018

Вашингтон, 8 ноября 2018, 08:46 — REGNUM  Расследование дела о якобы «вмешательстве России» в американские выборы 2016 года должно закончиться, заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.

«Оно должно завершиться, потому что это очень плохо для нашей страны… Сговора не было», — заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

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Американский лидер напомнил, что у него есть достаточно полномочий для прекращения расследования, однако воспользоваться ими он не хочет.

Как сообщало ИА REGNUM, спецпрокурор США Роберт Мюллер расследует дело о якобы «вмешательстве РФ» в президентские выборы — 2016 в США, однако он так и не нашел каких бы то ни было соответствующих доказательств. Отметим, что более 50% жителей США назвали расследование по «делу о вмешательстве РФ» политически мотивированным.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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