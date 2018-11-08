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«Энергетический кнут»: Киев пугает Европу последствиями Nord Stream — 2

Политика

Парубий предложил пригласить США к использованию украинской газотранспортной системы

«Энергетический кнут»: Киев пугает Европу последствиями Nord Stream — 2
Harald Hoyer
«Северный поток-2»

Киев, 8 ноября 2018, 08:42 — REGNUM  Европейским странам не стоит участвовать в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2», так как он ставит под угрозу их энергетическую безопасность. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий в ходе конференции «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного продвижения вперед», передает Укринформ.

Парубий отметил, что против проекта выступают Верховная рада, правительство и президент Украины. Киеву лучше других известно, что Россия может использовать «энергетический кнут», чтобы коррумпировать и оказать влияние на политическую верхушку, заявил он.

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Председатель Рады выдвинул инициативу о приглашении США к использованию украинской газотранспортной системы ради её защиты от России. Это не позволит Москве когда-либо взять под контроль над ГТС, утверждает он.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно проекту «Северный поток — 2», две нитки общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от пройдут от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод должен пройти через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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