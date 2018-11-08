Лидер партии ХСС Хорст Зеехофер опроверг слухи о своей скорой оставке

Берлин, , 08:34 — REGNUM Министр внутренних дел Германии и лидер партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Хорст Зеехофер опроверг слухи о своей скорой отставке, передает телеканал N-TV 8 ноября.

«Это попросту фальшивка. График остается», — так прокомментировал Зеехофер сообщение газеты Zeit о том, что в ближайшие дни он уйдет с поста председателя ХСС.

Он не намерен отказываться ни от министерского портфеля, ни от председательства в партии.

Пресс-секретарь министра также опроверг сообщение издания Focus Online о том, что в кругах партии уже выбран преемник. Focus Online написало, что им станет избранный на этой неделе главой правительства Баварии Маркус Зёдер.

По словам Хорста Зеехофера, прежде чем говорить о будущем, надо дождаться назначения Манфреда Вебера (ХСС) «ключевым кандидатом» на европейских выборах от Европейской народной партии. Напомним, ключевые кандидаты — первые номера в партийных списках, которые сражаются за пост председателя Европейской комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, отставки Зеехофера требуют в баварских партийных кругах. На него возложили вину за неудачные выборы в ландтаг (парламент) Баварии в октябре, по итогам которых партия ХСС утратила большинство.

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