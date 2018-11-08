Очередные кадровые перестановки в Якутии: назначены три замминистра

Якутск, , 08:07 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев продолжает издавать указы об отставках и назначениях в правительстве республики. На этот раз должности получили пять человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В отставку отправлены советник главы республики Леонид Ковалёв, замминистра промышленности и геологии региона Василий Захаров и руководитель Управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Дмитрий Махаров (ведомство упразднено).

Получили должности экс-начальник управления Гагаринского округа Якутка Руслан Платонов (назначен первым замминистра по делам молодёжи и социальным коммуникациям Якутии), заместитель генерального директора по товарной работе ОАО «Саханефтегазсбыт» Антон Рыбкин (замминистра промышленности и геологии) и занимавшая место заместителя руководителя министерства здравоохранения республики Татьяна Лебедева (замминистра экономики).

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Как сообщало ИА REGNUM, кадровые перестановки в правительстве Якутии глава региона Айсен Николаев начал сразу после того, как был назначен 28 мая руководить регионом с приставкой «врио». С этого времени в республики менялись министры и их заместители, председатель правительства и вице-премьеры, советники и представители администрации главы и правительства региона. Помимо этого, были упразднены или переформированы несколько региональных ведомств.

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