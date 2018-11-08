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Премьер-министр Франции планирует посетить Корсику до конца года

Политика

Отношения между правительством и местными выборными должностными лицами остаются напряженными

Премьер-министр Франции планирует посетить Корсику до конца года
Корсика

Париж, 8 ноября 2018, 07:58 — REGNUM  Премьер-министр Франции Эдуард Филипп посетит Корсику «до конца года», чтобы обсудить институциональную ситуацию на острове с местными выборными должностными лицами, сообщает Le Figaro.

«Члены правительства регулярно отправляются на Корсику и поддерживают эту дискуссию. У меня будет возможность поехать на Корсику до конца года. Мы надеемся, что переговоры о конституционной реформе, запланированной на январь, состоятся», — заявил премьер-министр.

Напомним, отношения между правительством и местными выборными должностными лицами остаются напряженными, несмотря на проведение первого раунда дискуссий, касательно нового «экономического и социального статуса» Корсики.

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