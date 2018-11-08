Эксперт описал начало возможной ядерной войны между США и РФ

Москва, , 07:44 — REGNUM Полномасштабный конфликт между США и Россией с взаимным применением ядерных боеголовок может начаться с использования обычного оружия. Об этом говорится в статье заместителя главы Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктора военных наук Константина Сивкова для «Военно-промышленного курьера».

По его словам, период ведения боевых действий «обычным оружием» может длиться от нескольких суток до месяца и более.

Эксперт считает, что отзыв американского посла и сотрудников дипломатической миссии из РФ станет первым признаком того, что Вашингтон готов нанести ядерный удар.

«Если агрессор решится начать войну с удара ядерными ракетами, этому будет предшествовать достаточно длительный угрожаемый период», — отмечает Сивков.

По его словам, у Вооруженных сил России будет время задействовать против США «упреждающие меры», которые подразумевают использование неядерного оружия.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти США анонсировали в перспективе выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) из-за РФ, которая якобы нарушает международный договор.

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