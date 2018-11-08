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Телекомпания CNN обвинили представителя Белого дома во лжи

Политика

Сандерс отметила, что Акоста, не отдавая микрофон, якобы мешал работать девушке-стажеру Белого дома

Вашингтон, 8 ноября 2018, 07:41 — REGNUM  Пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс, говоря о причинах лишения корреспондента CNN Джима Акосты аккредитации в Белом доме, солгала. Об этом говорится в сообщении телеканала.

По мнению редакции, постоянного пропуск журналиста лишили из-за тех «острых вопросов», которые он задавал на пресс-конференции президента США Дональда Трампа по итогам прошедших промежуточных выборов в Конгресс США.

Ранее Сандерс отметила, что Акоста, не отдавая микрофон, якобы мешал работать девушке-стажеру Белого дома. Телекомпания CNN назвала лишение доступа своему корреспонденту в Белый дом угрозой для демократии.

Как сообщало ИА REGNUM, во время пресс-конференции Трамп призвал CNN прекратить вмешиваться в политику — «дать мне управлять страной, а вы занимайтесь CNN». Он остановил Акосту, который спрашивал президента о причинах его «демонизации мигрантов».

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