Телекомпания CNN обвинили представителя Белого дома во лжи

Вашингтон, , 07:41 — REGNUM Пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс, говоря о причинах лишения корреспондента CNN Джима Акосты аккредитации в Белом доме, солгала. Об этом говорится в сообщении телеканала.

По мнению редакции, постоянного пропуск журналиста лишили из-за тех «острых вопросов», которые он задавал на пресс-конференции президента США Дональда Трампа по итогам прошедших промежуточных выборов в Конгресс США.

Ранее Сандерс отметила, что Акоста, не отдавая микрофон, якобы мешал работать девушке-стажеру Белого дома. Телекомпания CNN назвала лишение доступа своему корреспонденту в Белый дом угрозой для демократии.

Как сообщало ИА REGNUM, во время пресс-конференции Трамп призвал CNN прекратить вмешиваться в политику — «дать мне управлять страной, а вы занимайтесь CNN». Он остановил Акосту, который спрашивал президента о причинах его «демонизации мигрантов».

Читайте также: Трамп пристыдил навязчивого журналиста из СNN