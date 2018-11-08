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«Караван мигрантов» отказался от предлагаемого убежища в Мексике

Политика

Власти Мексики оказывают гуманитарную поддержку находящимся на ее территории мигрантам

«Караван мигрантов» отказался от предлагаемого убежища в Мексике
Мигранты

Мехико, 8 ноября 2018, 07:44 — REGNUM  Большинство участников двигающегося в США «каравана мигрантов» отказалось получить убежище на территории Мексики, сообщает агентство Prensa Latina 7 ноября.

Министерство внутренних дел Мексики через Национальный институт миграции сообщило, что группа мигрантов, состоящая преимущественно из жителей стран Центральной Америки, была «своевременно и должным образом осведомлена о требованиях закона, чтобы попасть в Мексику безопасно и в соответствии с порядком и рассчитывать на средства защиты, которые предоставляет мексиканское государство». Подавляющее большинство участников отказалось от предлагаемого убежища.

В настоящее время этот караван находится в Мехико. Правительство страны оказывает гуманитарную поддержку всем группам, двигающимся в США. Всего через Мексику движутся четыре «каравана мигрантов».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп отправил войска на границу с Мексикой, чтобы не допустить незаконного проникновения на территорию своей страны.

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