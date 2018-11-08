Трамп назначил Мэттью Уитакера и. о. генпрокурора США

Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Генеральный прокурор США Джефф Сешнс написал заявление об уходе со своего поста. Об этом пишет газета Washington Examiner.

По сообщению президента США Дональда Трампа, он благодарен Сешнсу за службу. Глава Белого дома подчеркнул, что исполняющим обязанности генпрокурора США назначен нынешний руководитель аппарата Сешнса в минюсте США Мэттью Уитакер.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1060256619383193600

Как сообщало ИА REGNUM, добровольный уход Сешнса с поста генпрокурора произошел в день подведения итогов состоявшихся выборов в Конгресс США.

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