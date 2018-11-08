СБУ нашла у Бережной «доказательства» работы на Россию

Киев, , 07:25 — REGNUM В квартире у главы Института правовой политики и социальной защиты Украины Елены Бережной сотрудники службы безопасности Украины обнаружили «доказательства её антиукраинской деятельности». Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

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«Кроме многочисленных документальных материалов и электронных носителей, которые свидетельствуют о ее противоправной деятельности, наши сотрудники обнаружили также письмо к министру иностранных дел государства-агрессора Лаврову», — отмечается в сообщении пресс-службы в Facebook.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2262768663953126

В нём якобы шла речь о «необходимости активизации деятельности российских организаций в Украине». Также в ходе обысков в квартире у Бережной был найден золотой слиток.

На официальном сайте СБУ также сообщалось, однако без указания фамилий, что следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины «у лиц, которые способствовали спецслужбам страны-агрессора в реализации плана по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине».

"Во время досудебного следствия оперативники спецслужбы установили, что одна из фигурантов дела систематически посещает РФ, где проводит встречи с бывшими украинскими чиновниками, а также представителями государственных органов страны-агрессора», — говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2017 года Верховная рада Украины приняла законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россию объявили агрессором и возложили на неё ответственность за перерегистрацию предприятий, введение рубля, выдачу паспортов и автомобильных номеров в Донбассе.

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Как сообщало ИА REGNUM, квартиру в Киеве, в которой проживала Елена Бережная, СБУ взяла штурмом 6 ноября. В помещение была выломана дверь. При этом сотрудники не были одеты в форменную одежду, отказывались представляться и предъявлять удостоверения. По словам Бережной, ее оскорбляли и применили насилие — ударили в живот. Как уточнила адвокат общественницы, её подопечная проходит свидетелем по двум статьям Уголовного кодекса Украины — 109 и ч. 1 111 («Покушение на территориальную целостность страны» и «Государственная измена»). После обысков она попала в больницу с высоким давлением, её состояние медики оценили как тяжёлое.

Также 6 ноября был проведен обыск дома у бывшего депутата Верховной рады Украины Василия Волги.

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