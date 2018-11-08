Соловьёв: Именно большевики осуществили в России идею народного счастья

Москва, , 07:20 — REGNUM Сплав русской философской школы и марксизма породил русских философов-практиков, которые стали локомотивом революции, заявил телеведущий Владимир Соловьёв в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Начало XX века. Русская философская школа, соединённая с марксизмом, породила великих философов. Причем, в отличие от вечных философов-теоретиков, философов-практиков. Пока вот эта вечная идея народа о счастье, которая оказалось кровавой и совсем не такой, но реально же оказалась реализована именно в России. Именно горсткой большевиков, которые не ставили у истоков идей никакого народного счастья, а хотели действительно раздуть мировой пожар, и были уверены, что от России вспыхнет весь мир», — заявил Соловьёв.

По его словам, эта идея действительно овладела массами и стала реальной силой, определившей не только весь XX век, но и весь XXI век. Социалистическая Россия показала капитализму, что нельзя оскорблять пролетариат.

Напомним, что 7 ноября 2018 года — 101-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции в России. После распада СССР эта дата стала стираться из народной памяти правящей элитой и подменяться иными праздниками.