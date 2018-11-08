Депутат Рады заявил о «шоке» европейских сенаторов от Украины

Киев, , 07:19 — REGNUM Европейские сенаторы «шокированы» сложившейся ситуацией с притеснениями сотрудников средств массовой информации (СМИ) на Украине. Об этом сообщил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

«Я разговаривал с очень многими сенаторами… — заявил Рабинович. — Они (сенаторы) в шоке просто».

По его словам, страны Европы могут ввести ограничительные меры против ряда чиновников Украины, которые «душат свободу слова». Рабинович добавил, что на такие меры страны Европы могут пойти, если ситуация с правами журналистов в стране не изменится в лучшую сторону.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что с экономикой Украины происходит катастрофа. По его словам, новый бюджет страны проектируется главным образом для обслуживания внешнего долга

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