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Избежавшая казни христианка Асия Биби покинула пакистанскую тюрьму

Политика

Женщине угрожают смертью исламисты

Мултан, Пакистан, 8 ноября 2018, 07:18 — REGNUM  В Пакистане отпущена на свободу христианка Асия Биби, в отношении которой был отменен смертный приговор за богохульство, передает телеканал N-TV 8 ноября.

Женщина покинула тюрьму в городе Мултан в провинции Перждаб. Куда ее увезли, не сообщается. Напомним, в 2010 году женщину приговорили к смертной казни через повешение за оскорбление пророка Мухаммеда, однако 31 октября 2018 года Верховный суд вынес оправдательный приговор.

Как сообщало ИА REGNUM, адвокат Биби запросил для нее убежище в Нидерландах. Женщине угрожают исламисты, ответившие на оправдательный вердикт суда беспорядками в пакистанских городах.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МВД Италии предложил убежище для пакистанской христианки Асии Биби

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