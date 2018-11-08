Додон раздаёт обещания за Россию, Латвия нацелилась на ДНР: Радио REGNUM

Москва, 8 ноября 2018, 08:00 — REGNUM
- Додон пообещал молдаванам $1 млрд и дешевый газ от Путина;
- На оккупированной Киевом территории Донбасса Латвия откроет консульство;
- Авианосец и плавдок, затонувший в Росляково, получили серьёзные повреждения;
- C сайта СКР пропала информация о проверке департамента Глацких;
- Первый в России памятник Рудольфу Нуриеву открыли в Казани.
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