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Губернатор заявил о возвращении Красноярску особого статуса в Сибири

Политика

Александр Усс прокомментировал решение президента РФ о размещении в Красноярске электронной таможни

Красноярск, 8 ноября 2018, 06:32 — REGNUM  Красноярску возвращается статус одного из центральных городов Сибири. Об этом заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, 7 ноября Усс озвучил решение президента РФ Владимира Путина, согласно которому Сибирская электронная таможня будет размещена в Красноярске.

«Решение о размещении электронной таможни в Красноярске принято. Как известно, в течение полугода подготовка к размещению этого центра велась применительно к Омску. Президент это предложение не принял и его поменял. И теперь именно Красноярск становится таким центром, что для нас во всех отношениях очень значимо и правильно», — отметил губернатор, пояснив, что результат этого решения — появление более 400 квалифицированных рабочих мест.

«Это ещё один из элементов, демонстрирующих возвращение Красноярску статуса одного из центральных городов Сибири», — резюмировал глава региона.

В правительстве края напомнили, что Федеральная таможенная служба России в настоящее время проводит реформирование своих подразделений с поэтапным созданием единых региональных электронных таможен и центров электронного декларирования. Этот процесс должен завершиться к 2020 году.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, первая в России электронная таможня открылась 24 октября 2018 года в Нижнем Новгороде.

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