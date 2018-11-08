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Кургинян: аристократия переходила к тем, кто не предал — большевикам

Политика

Остальные же либо предали, либо были ни на что не способны

Москва, 8 ноября 2018, 06:22 — REGNUM  Та часть русской аристократии и элиты, которой нужна была Россия, пошла на сторону большевиков не потому, что они ей нравились, а потому, что больше никто не мог или не хотел спасать Россию от краха, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Русская аристократия: Игнатов, Бонч-Бруевич, Шиловский и прочие не пришли бы к большевикам, если бы не понимали, что осталась одна сила, способная удержать страну, и потом ее поднять. Бонч-Бруевич (не тот, который был с Лениным, а другой) говорил: «Никому уже из этих князей, никому ничего не нужно, все они делят страну на части и все они предали и бегут к иностранцам, а этому Троцкому зачем-то нужна великая армия, так давайте сделаем армию… а когда сделаем армию, не будет Троцкого», — заявил политолог.

По его словам, смысл всего происходившего был в том, что все, кто в тогдашней аристократии остались патриотами, смотрели не на то, нравится им Ленин или Троцкий или не нравятся, а на то, к кому еще можно обратиться, кто не импотентен. И таковыми были только большевики.

Читайте ранее в этом сюжете: Кургинян: большевиков винят в том, что все кроме них проявили импотенцию

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