В Якутии намерены снизить уровень бедности с 20 до 10%

Якутск, , 06:22 — REGNUM В Якутии начинается разработка комплексного плана мероприятий по снижению уровня бедности в республике. Сейчас он составляет 20% от числа жителей региона, но к 2024 году этот показатель намерены снизить до 10%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Уверен, у нас есть возможности по снижению уровня бедности. И они не обязательно связаны с ростом бюджетных расходов. Необходимо бороться за повышение адресности и эффективности мер социальной поддержки», — отметил в ходе совещания, посвящённого проблеме высокого уровня бедности, зампред правительства Якутии Алексей Стручков.

Снижения уровень бедности в регионе намерены добиться в том числе путём создания новых рабочих мест, уменьшения компаний, занимающихся нелегальным бизнесом, совершенствования системы оплаты труда работников бюджетной сферы. Министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова, комментируя меры по снижению уровня бедности, подчеркнула, что подход к решению этой проблемы должен быть комплексным и направленным на устойчивое повышение уровня доходов жителей республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, количество бедных в Якутии увеличивается с каждым годом, и за последние несколько лет выросло с 18% до 25%, сообщал в мае 2018 года заместитель председателя Госсобрания Якутии Виктор Губарев.

«Оптимизма не добавляет то, что республика входит в число 18-ти регионов с самым высоким уровнем бедности. По многим данным, и даже по официальным, это четверть населения. Люди живут с доходами ниже прожиточного минимума, ну как можно с этим согласиться?», — отмечал депутат.

«В сельской местности трудоспособный человек не может быть безработным и бедным в принципе. Потому что сельская жизнь в любом случае подразумевает ведение хозяйства. Мы должны крепко задуматься над этим. И конечно, роль местных органов власти в поддержке хозяйств важна. Мы должны трудиться», — отмечал тогда в своём докладе экс-глава региона Егор Борисов.