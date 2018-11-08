МИД России осудил захват заложников в Камеруне

Москва, , 05:35 — REGNUM Россия осуждает захват заложников в Камеруне, где ранее, 5 ноября, были захвачены 79 учеников и несколько работников школы, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Дипломаты подчеркнули, что Россия выступает за немедленное освобождение всех заложников. МИД России связывает захват заложников с судебным решением в Камеруне об отклонении апелляции об освобождении лидера сепаратистов.

«Считаем, что это беспрецедентное для Камеруна происшествие является убедительным свидетельством серьезности проблем, порожденных сепаратизмом и связанным с ним экстремизмом», — говорится в сообщении.

В свою очередь, дипломаты выступают за политическое решение накопившихся в стране противоречий и решительно осуждают террористические акты против мирного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября боевики, взявшие в заложники 82 человека, среди которых было 79 учеников школы в Камеруне, отпустили детей. Сообщается, что детей оставили у церкви, расположенной в Северо-западном районе города Баменда.

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