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МИД России осудил захват заложников в Камеруне

Политика

Решение проблем в Камеруне возможно только политическим путем

Москва, 8 ноября 2018, 05:35 — REGNUM  Россия осуждает захват заложников в Камеруне, где ранее, 5 ноября, были захвачены 79 учеников и несколько работников школы, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Дипломаты подчеркнули, что Россия выступает за немедленное освобождение всех заложников. МИД России связывает захват заложников с судебным решением в Камеруне об отклонении апелляции об освобождении лидера сепаратистов.

«Считаем, что это беспрецедентное для Камеруна происшествие является убедительным свидетельством серьезности проблем, порожденных сепаратизмом и связанным с ним экстремизмом», — говорится в сообщении.

В свою очередь, дипломаты выступают за политическое решение накопившихся в стране противоречий и решительно осуждают террористические акты против мирного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября боевики, взявшие в заложники 82 человека, среди которых было 79 учеников школы в Камеруне, отпустили детей. Сообщается, что детей оставили у церкви, расположенной в Северо-западном районе города Баменда.

Читайте ранее в этом сюжете: Похищенные на северо-западе Камеруна ученики отпущены

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