На Украине поняли, почему взрываются минометы «Молот»

Киев, , 04:50 — REGNUM Разрывы минометов «Молот» вызваны не плохим качеством, а нарушением порядка проведения стрельб и неправильным заряжением, сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

В рамках расследования ЧП в ВСУ из-за взрывов «Молотов» пресс-служба украинского ведомства заявила:

«Сейчас объективных данных о ненадлежащем качестве минометов, которые обосновывались материалами дела, не получено, — говорится в сообщении. — В настоящее время одной из главных причин разрывов минометов «Молот» названы факты двойного заряжания и нарушение порядка проведения стрельб личным составом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, минометы «Молот» несколько раз за последнее время взрывались в руках украинских военных. Во время очередного инцидента от разрыва пострадали двое украинских военных.

После этого началось расследование, а украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что производитель «Молота» завод «Маяк» ни разу не проводил гарантийного обслуживания и ремонта оружия.

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