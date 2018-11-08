Постпред РФ при ЕС призвал Брюссель отстаивать сохранение РСМД

Никосия, , 04:01 — REGNUM Сохранение российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) — в интересах европейских стран, заявил Владимир Чижов, российский постпред при Европейском союзе, в ходе конференции на Кипре.

По словам Чижова, договор в свое время очень помог безопасности европейских стран. С выходом Вашингтона из РСМД проблема ядерного оружия возвращается, так что ЕС стоит проявить решимость и настойчивость.

Напомним, США анонсировали в перспективе выход из РСМД «из-за России», которая якобы нарушает международный договор. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября германский министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что при отказе от РСМД мир потеряет серьезнейшее достижение в области разоружения.

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