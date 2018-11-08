ОБСЕ не обнаружила иностранного вмешательства в выборы в США

Вашингтон, , 03:57 — REGNUM Миссия ОБСЕ не зафиксировала признаков иностранного вмешательства в американские выборы в конгресс 6 ноября, заявил глава миссии Георгий Церетели на пресс-конференции в Вашингтоне.

По его словам, никаких признаков на настоящий момент обнаружено не было. Однако Церетели добавил, что существуют так называемые способы вмешательства через соцсети, анализа которых пока никто не проводил. Поэтому о полном отсутствии иностранного вмешательства пока говорить преждевременно.

Церетели также подчеркнул, что около 50 миллионов граждан США, имеющих право голоса, не смогли принять участие в выборах по различным причинам.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в ходе промежуточных выборов в конгресс США американское министерство внутренней безопасности доложило правительству о якобы «ограниченной дезинформации» в социальных сетях, направленной на американских избирателей.

Представители соцсетей Facebook и Twitter не сообщили подробностей произошедшего, хоть и отметили, что весь контент с «дезинформацией» оперативно удаляется.

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