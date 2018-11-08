Белый дом: Президентская повестка останется прежней

Вашингтон, , 03:40 — REGNUM Президентская повестка дня останется прежней, несмотря на большинство Демократической партии в Палате представителей, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она выразила надежду, что представители Демпартии будут готовы к компромиссам и «сядут за стол переговоров», чтобы продолжать работать с администрацией президента США. По словам Сандерс, повестка дня для президента и его администрации остается прежней — безотносительно результатов выборов в конгресс.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам промежуточных выборов президент США Дональд Трамп предостерег членов Демпартии от инициирования новых расследований. По его словам, Республиканской партии есть чем ответить на расследования демократов. Однако, по мнению Трампа, сторонам лучше прийти к компромиссу, чтобы не парализовывать работу конгресса.

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