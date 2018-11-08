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Американцы приедут в Москву на конференцию по Афганистану

Политика

США примут участия в очередной встрече Московского формата

Вашингтон, 8 ноября 2018, 03:31 — REGNUM  Конференция Московский формат по проблемам Афганистана пройдет при участии американского представителя, сообщил журналистам замглавы пресс-службы госдепа Роберт Палладино.

Палладино пояснил, что американский представитель будет «наблюдать за дискуссиями». По его словам, Вашингтон готов на это ради мира в Афганистане — чтобы «облегчить процесс мирного урегулирования».

Напомним, очередной Московский формат пройдет 9 ноября. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 ноября официальный представитель афганского министерства иностранных дел Сибхат Ахмади заявил, что делегации этой страны на встрече в Москве не будет.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Афганистана заявил, что правительство страны не посетит саммит в Москве

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