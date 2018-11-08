Американцы приедут в Москву на конференцию по Афганистану

Вашингтон, , 03:31 — REGNUM Конференция Московский формат по проблемам Афганистана пройдет при участии американского представителя, сообщил журналистам замглавы пресс-службы госдепа Роберт Палладино.

Палладино пояснил, что американский представитель будет «наблюдать за дискуссиями». По его словам, Вашингтон готов на это ради мира в Афганистане — чтобы «облегчить процесс мирного урегулирования».

Напомним, очередной Московский формат пройдет 9 ноября. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 ноября официальный представитель афганского министерства иностранных дел Сибхат Ахмади заявил, что делегации этой страны на встрече в Москве не будет.

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