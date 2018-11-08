В Бурятии введут механизм получения электронных виз

Улан-Удэ, , 03:22 — REGNUM Комментируя вхождение Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), министр туризма республики Мария Бадмацыренова сообщила, что в регионе будет введён механизм получения электронных виз.

По её словам, вхождение республики в состав ДФО расширяет возможности применения постановления правительства РФ №667 от 30 мая 2017 года «Об электронной визе».

«Механизм получения электронной визы упрощает порядок получения данной визы. В данный список входят 18 стран, граждане которых имеют право упрощенного получения электронной визы для увеличения турпотока. Постановление распространяется на все воздушные пункты пропуска ДФО», — подчеркнула Бадмацыренова, добавив, что сейчас будет проводиться работа по включению изменений механизмов в данное постановление.

Власти Бурятии напомнили, что система выдачи электронных виз на Дальнем Востоке действует с августа 2017 года. За это время иностранным гражданам выдали почти 34 тыс. электронных виз.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Бурятия и Забайкальский край в ноябре 2018 года указом президента РФ Владимира Путина переведен из состава Сибирского федерального округа (СФО) в состав Дальневосточного федерального округа.

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Для жителей теперь уже бывших сибирских регионов это решение стало неожиданным. Уснули сибиряками, проснулись — дальневосточниками, комментировали они в соцсетях. В связи с этим местные власти начали активно рассказывать жителям о плюсах данного решения. В частности, Бурятии обещают дополнительные механизмы для развития, возможности по привлечению инвестиций и по льготному кредитованию.

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