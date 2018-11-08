Госдеп отсоветовал продолжать судоходный бизнес с Ираном

Вашингтон, , 03:15 — REGNUM Бизнес с иранскими судоходными компаниями может быть опасным для стран, сообщил журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

«Если иранские танкеры заходят в ваши порты или проходят через ваши воды, это несет за собой огромные риски», — сказал Хук.

По словам американца, Вашингтон хочет предостеречь другие государства о рискованности бизнеса с судоходной отраслью Ирана. Риск такого бизнеса связан с антииранскими санкциями Соединенных Штатов.

Хук отметил, что теперь, когда санкции против Тегерана начали действовать, у этой страны нет возможности легитимно оформить страховки на транспортировку морем. И если произойдет ЧП, то иранские страховщики не смогут восполнить ущерб.

Напомним, санкции США против Ирана начали действовать с 7 ноября. Проблема обсуждается на международном уровне.

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